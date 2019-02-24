شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يدعم مؤمن زكريا بعد أنباء الإصابة المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن الدعم لمؤمن زكريا لاعب الاهلى الذى قام بفسخ عقده مع أحد السعودي الاستغناء عن اللاعب بحجة الاصابة المزمنة التي كما صرح رئيس نادي أحد السعودي أنها سبب الاستغناء عن اللاعب .

وقال الصقر عبر صفحة الشخصية تويتر " مؤمن زكريا اوعي تخلي حاجة تحبطك , اوعي حد يوقفك عن طموحك وهدفك , ودايما خليك اقوي من كل الظروف ومن أي حد وثقتي في الله وفيك انك هتكمل بنفس القوة , وانشاء الله مافيش حاجة تعطلك ولا توقفك".

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وأكمل احمد حسن " انت عارف انت بالنسبالي مش مجرد لعيب كويس , انت اخويا الصغير اللي بدعمه وهفضل ادعمه "