7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على انضمام أندية القسم الثالث لعضوية الجمعية العمومية مباشرة مع إلغاء الشروط السابقة التى وضعها الاتحاد للانضمام لعمومية الاتحاد.

فيديو.. شباب قسنطينة يخطف نقطة التعادل مع الإسماعيلى +90 بدورى الأبطال خطف فريق شباب قسنطينة نفطة التعادل مع الإسماعيلى بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام بدون حضور جماهيرى. الأشعة تحسم مصير مدافع الإسماعيلي من مواجهة الطلائع تعرض محمود متولى قائد الإسماعيلى لشد فى العضلة الأمامية والتى على أثرها تم استبداله فى لقاء شباب قسنطينة الجزائرى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى ثالث جولات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. الأهلي يعسكر للجونة فى الغردقة.. ولاسارتى يعقد محاضرة فيديو يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، اليوم السبت، إلى الغردقة للمبيت بأحد الفنادق، استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها عصر غد الأحد، فى إطار مواجهات الجولة 24 فى بطولة الدورى العام. Advertisements الأهلي يضم رمضان صبحى والشيخ وشوبير لقائمة مواجهة الجونة أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق التى تتوجه اليوم، السبت، إلى الغردقة للمبيت استعداداً لمواجهة الجونة التى تقام عصر غد، الأحد، فى الجولة الـ24 ببطولة الدورى العام. الزمالك يضم علاء لقائمة مواجهة بترو أتلتيكو واستبعاد هيما وإمام وعنتر أعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس قائمة الفريق الأبيض التى ستدخل معسكرا مغلقا اليوم بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، المقرر لها غداً الأحد، على استاد برج العرب، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، قائمة نادى الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو شهدت استبعاد كلا من محمد إبراهيم ومحمد عنتر ومحمد حسن وحازم إمام فيما عاد أحمد مدبولى للقائمة بخلاف المفاجأة بضم محمود علاء بعد تعافيه بشكل نسبى من إصابة العضلة الضامة.



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