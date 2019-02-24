شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جماهير فى مباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة الأهلى والجونة غدا الأحد بالدورى الممتاز أزمة بسبب دخول الجماهير بسبب عدم وجود تذاكر لحضور المباراة مما أثار غضب الجماهير المتواجدة حاليا بمدينة الغردقة لعدم متابعة المباراة من المستطيل الأخضر .

يستضيف فريق الجونة نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة 24 لبطولة الدورى الممتاز الأحد المقبل بملعب الجونة بالغردقة.

ويحتل فريق الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 26 نقطة .