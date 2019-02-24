شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي والطيب ضمن 5 متأهلات لدور الـ 32 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حققت سيدات الاسكواش نجاحات كبيرة في اليوم الأول من منافسات بطولة العالم، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية حتى الثاني من مارس المقبل، حيث تبلغ القيمة المادية للبطولة الأكبر في اللعبة 500 ألف دولار للسيدات ومثلهم للرجال .

ويشارك في البطولة العالمية 31 لاعب ولاعبة مصريين، بواقع 15 لاعب و16 لاعبة على رأسهم محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا و رنيم الوليلي المصنفة الأولى للسيدات .

وتخطت 5 سيدات من بطلات الاسكواش المصري دور ال 64 من البطولة ليتأهلن إلى دور ال 32 بعد الانتصارات التي حققوها والتي نرصدها في السطور التالية :

فازت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا على منافستها أليكسندرا فولر بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:11-6, 11-7, 11-3.

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تأهلت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبليس والمصنفة الرابعة عالميا، إلى دور ال 32 من بطولة العالم عقب تغلبها على منافستها الماليزية راشيل أرنولد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-6, 11-6 .

فازت روان العربي بطلة العالم للناشئين على منافستها الكندية نيكول بونيان بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 19 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-3, 11-4 .

وتغلبت سلمى هاني على منافستها الصينية تسز وينج تونج بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:12-10, 11-9, 11-6 .

فيما تغلبت زينة مكاوي على هالي ميندز بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 9-11, 11-6, 11-9 .