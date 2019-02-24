شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسي الحديث يحجز بطاقتى التأهل الأفريقى لأوليمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجحت مصر في حجز تذكرتى التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 في رياضة الخماسي الحديث، عن طريق التصفيات الأفريقية والتى أقيمت على ملاعب نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس تحت إشراف الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد، وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية

حيث صعد كل من " هايدى عادل ، شريف نظير "، ويتبقى فرصة أخرى لمصر لزيادة عدد لاعبيها في الأوليمبياد عن طريق التأهل من التصنيف العالمي للعبة ، الذي يعلن في شهر يونيو من العام القادم، حيث أن كل دولة من حقها التأهل للأوليمبياد بـ 4 لاعبين كحد أقصى.

وكانت قد توجت هايدى عادل لاعبة المنتخب القومى المصرى بذهبية السيدات فى التصفيات الافريقية بحصولها على المركز الاول وذلك بعد حصدها 1283 نقطة وحصلت لاعبة جنوب أفريقيا أليدا فان دير ميروى على فضية البطولة والمركز الثانى بمجموع نقاط 1257 ، فيما جاءت لاعبة منتخبنا الوطنى أميرة قنديل فى المركز الثالث بمجموع نقاط 1218 .

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وفى مسابقة الرجال توج شريف نظير لاعب المنتخب القومى المصرى بالذهبية وحصوله على مجموع نقاط 1411 ، فيما جاء مهند طارق فى المركز الثانى بمجموع نقاط 1371 ، بينما إحتل المركز الثالث اللاعب شريف ياسر بعد حصولة على مجموع نقاط 1351.

وفى الختام قــام بتـوزيـع الجوائـز المهنـدس شـريـف العـريـان و العميد هانى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للخماسي الحديث و برنارد بتروشينسكى عضو اللجنة الفنية بالإتحاد الدولى للخماسي الحديث والمستشار جورج يوسف مساعد وزير العدل واللواء أيمن عمر و الأستاذ شريف الدمرداش.