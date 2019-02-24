شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عدلى القيعى يهنئ "سوبر كورة" بالانطلاقة الجديدة.. وانتظروا حوارا ناريا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم المهندس عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي التهنئة لموقع "سوبر كورة" على إعادة إنطلاقه في ثوبه الجديد ، مُتمنياً التوفيق والنجاح لأسرة الموقع.

وأكد المهندس عدلي القيعي إنه لا يتحدث لوسائل الإعلام منذ فترة لكنه رحّب بالحديث مع "سوبر كورة" لقناعته بأن الموقع بات يُثري الحياة الرياضية المصرية خاصة بعد "نيولوك" الموقع وهو ما لمسه في الأفكار والتغطية المُتميزة لإدارة الموقع .

وينشر "سوبر كورة" غدا الأحد حواراً شاملاُ مع المهندس عدلي القيعي يتحدث فيه عن جميع الملفات الهامة والأسرار والكواليس التى تشغل الجميع في الشارع الكروي.