فلافيو يوجه رسالة إلى الأهلي.. ويؤكد: حضرنا للفوز على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أمادو فلافيو مدرب نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، أنه يتمنى تحقيق فريق للفوز على حساب الزمالك، خلال المباراة التي تجمعهما مساء الأحد بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار فلافيو في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أنه يتمنى أن يخوض تجربة تدريبية في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما سبق له اللعب بقميصه لعدة سنوات.

وقال المدرب الأنجولي: "حضرنا إلى مصر من أجل الفوز على الزمالك، نعلم أنه فريق جيد ويمتلك لاعبين مميزين، لقد لاحظنا ذلك في الفترة الماضية".

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وأكمل: "موقفنا مثل الزمالك، لقد تلقينا هزيمة في بداية المشوار بالكونفدرالية، ولكننا نجحنا في تدارك الموقف مع اللقاء الثاني، بعكس ما حدث مع الفريق المصري".

وأوضح: "المجموعة معقدة وكل الفرق مرشحة للتأهل إلى الدور القادم، ولذلك نريد أن نحقق الفوز في مواجهة الزمالك".

واختتم: "أطمح لخوض تجربة تدريبية مع الأهلي في الفترة المقبلة، اللاعبين يبحثون عن الفرق الكبيرة وكذلك المدربين، والقلعة الحمراء بالتأكيد من بين الأندية التي نبحث عنها".

ويحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية برصيد نقطة واحدة، بينما يحل بترو أتلتيكو ثالثًا بثلاث نقاط، متساويًا مع جور ماهيا الغيني، خلف نصر حسين داي الجزائري بأربع نقاط.