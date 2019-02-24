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محمد عواد يكشف حجم إصابته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف الدولي محمد عواد، حارس مرمى الوحدة السعودي، حجم اصابته التي تعرض لها في وقت سابق.

وكتب عواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" بعد الأشعة والتقارير، الإصابة عبارة عن مزق من الدرجة الأولى إلى الثانية في عضلة السمانة".

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وتابع:" أسال الله الشفاء والعودة في أقرب وقت، الحمد لله ودعواتكم".

وكان عواد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الوحدة أمام فريق أحد، في المباراة التي انتهت لصالح زملاء عواد بنتيجة أربعة أهداف لهدف بالدوري السعودي.

وشارك عواد في مواجهة أحد كأساسي، قبل أن يخرج في الدقيقة 53، بعد إصابته إثر تدخل قوي مع أحمد جمعة، مهاجم فريق أحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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