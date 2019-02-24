بعد قليل.. بيراميدز ينشر بيانًا رسميًا عن لقاء الكأس أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

سخرت إدارة نادي بيراميدز من الأهلي، بعدما أعلنت عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي عن نيتها نشر بيانًا رسميًا يخص مواجهة القلعة الحمراء في كأس مصر.

بيراميدز نوه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، عن نيته نشر بيانًا رسميًا يخص المباراة، قبل أن ينشر تغريدته مقتضبة.

وقال بيراميدز في تغريدته: "بانتظاركم يوم 28 في الملعب، متتأخروش علينا".

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وجاءت تغريدة بيراميدز في رسالة إلى إدارة النادي الأهلي التي أعلنت عن رفضها القاطع خوض المباراة المقبلة أمام بيراميدز واعتبارها في كأس مصر.

وسبق لاتحاد الكرة المصري أن أعلن عن تبديل مباراتي الأهلي وبيراميدز في الكأس والدوري لتقام الأولى يوم الخميس القادم، على أن تصبح الثانية في أبريل المقبل، وهو ما رفضه مسؤولي القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الأهلي يوم 28 فبراير الجاري في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر وفقًا لقرار اتحاد الكرة المصري.