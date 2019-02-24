منافس الزمالك بالكونفدرالية.. الهداف "الموهبة".. وتعثر وحيد خارج أرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض الزمالك غدًا الأحد، مباراته الثالثة في دور المجموعات عندما يستقبل منافسه بترو أتليتكو الأنجولي على ملعب برج العرب ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

الزمالك - آخر الترتيب- سيدخل المباراة وليس أمامه سوى الفوز بعد السقوط في المباراة الأولى أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، بجانب التعادل في المباراة السابقة أمام نصر حسين داي الجزائري (1-1).

في المقابل، سيدخل بطل أنجولا وأمامه العديد من الفرص المتاحة نظرًا لحصوله على ثلاث نقاط بعد جولتين اثر السقوط في الجولة الأولى أمام نصر حسين داي بهدفين مقابل هدف إلا أنه فاز في مباراة جورماهيا (2-1).

ويسلط "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما قدمه بطل أنجولا منذ بداية مشواره في البطولة الإفريقية:

خسارة وحيدة خارج أنجولا

خاض فريق بترو أتيلتكو أربع مباريات خارج ملعبه منذ بداية مشواره في بطولة الكونفدرالية.

البداية كانت من بتسوانيا حيث واجه فريق بترو أتليتكو منافسه أورابا يونايتد وفاز عليه بطل أنجولا بهدفين دون رد في لقاء الإياب بعد ان انتهى الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل لصالح بترو أتليتكو.

وفي الدور الأول من دور الـ32 واصل بطل أنجولا تفوقه خارج أرضه بالفوز على نيوكي دو بوتيمبو بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب.

وفي مالي وتحديدًا في الدور الثاني من دور الـ32 تعادل بترو أتليتكو خلال لقاء الذهاب أمام الملعب المالي بهدف لكل فريق قبل أن ينتهي لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف لصالح وصيف الدوري الأنجولي حاليًا.

بترو أتليتكو افتتح دور المجموعات بمواجهة نصر حسين داي في الجزائر وتمكن الأخير من الفوز بهدفين مقابل هدف لتكون الخسارة الأولى لبطل أنجولا.

Advertisements

- قوة هجومية وتماسك دفاعي

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك أكد المدير الفني البرازيلي بيتو بيانكي مدرب بترو أتليتكو أنه لن يغير من أسلوب فريقه خلال لقاء الزمالك وهذا ما ظهر أيضًا في المباريات السابقة خلال اللقاءات الخارجية.

4 مباريات خاضها بترو أتليتكو خارج قواعده تمكن خلالها من تسجيل خمسة أهداف مقابل استقبلت شباكه ثلاثة أهداف مما يظهر القوة الهجومية للفريق الأنجولي وقدرته على التهديف بجانب تماسكه الدفاعي.

- موهبة أنجولية تهدد الزمالك

يمتلك بترو أتليتكو موهبة صاعدة وهو فلاديميرو فا صاحب الخمسة أهداف في مسابقة الكونفدرالية حتى الآن.

صاحب الـ20 عامًا يحتل وصافة هدافي الكونفدرالية بفارق هدف وحيد عن جودوين أجوادا النيجيري.

ليس صاحب الـ20 عامًا السلاح الوحيد للفريق الأنجولي لكن يمتلك فريق بترو أتليتكو سلاحًا برازيليًا وهو تياجو أزولاو صاحب الثلاثة أهداف حتى الآن.

آخر أهداف البرازيلي البالغ من العمر 30 عامًا كان أمام الملعب المالي في لقاء الإياب عندما انتهت المباراة لصالح بطل أنجولا بنتيجة (2-1).

العنصر الثالث الذي قد يعتمد عليه فريق بترو أتليتكو وهو المدافع أنتونيو ريبيرو صاحب الثلاثة أهداف أيضًا في البطولة الإفريقية.

البالغ من العمر 26 عامًا كانت آخر أهدافه مع بيترو أتليتكو عندما سجل أمام جورماهيا الكيني في المباراة الماضية والتي انتهت بهزيمة بطل كينيا (2-1).