"جايين عشانك ومش هنكمل من غيرك".. لاعبو بيراميدز يناشدون آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
ناشد لاعبو بيراميدز تركي آل الشيخ، المالك السابق للنادي، للتراجع عن قراره بتصفية استثماراته في مصر والعودة كرئيس للنادي مجددًا لاستكمال مسيرة الفريق في الدوري المصري.
ونشر بيراميدز عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوجه فيه لاعبو الفريق رسالة لآل الشيخ جاء فيها: "جايين عشانك ومش هنكمل من غيرك".
وظهر في الفيديو كل من الإكوادوري جون سيفونتي، أحمد الشناوي، البرازيلي كينو، عبدالله السعيد، السوري عمر خربين، محمد مجدي "أفشة"، وعمر جابر.
جدير بالذكر أن بيراميدز أعلن ظهر الجمعة انتقال ملكيته من تركي آل الشيخ رئيس الترفيه في السعودية إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.
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