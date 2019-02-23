شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد أمام ليفربول.. كابوس 1972 يطارد الشياطين الحمر والان مع التفاصيل
الخليج 365- لم يتبقى الكثير من الوقت حتى نجتمع لمشاهدة ملحمة قوية, ستشهدها مدينة مانشستر غداً الأحد الموافق للرابع والعشرون من فبراير الجاري, حين يستضيف الشياطين الحمر "مانشستر يونايتد" فريق ليفربول, ضمن إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وينتظر عشاق الساحرة المستديرة رؤية مباراة قوية من جانب الطرفين, حيث كل فريق عن الخروج من اللقاء بالثلاث نقاط, أصحاب الأرض يأملون في مواصلة الانتصارات إلى جانب رغبة سولشاير في الاستمرار في قيادة اليونايتد دون هزيمة, على الجانب الأخر يرغب أبناء الألماني يورجن كلوب في استعادة صدارة البريمرليج من مانشستر سيتي.
ويرغب لاعبي الريدز في استعادة الانتصارات على مانشستر يونايتد ملعب الشياطين الحمر بالأولد ترافورد بعد غياب لأكثر من 4 أعوام, منذ الفوز الأخير في مارس 2014 بثلاثية نظيفة في الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويتملك الخوف مشجعي مانشستر يونايتد من اهتزاز شباك الإسباني دي خيا في مباراة الغد, حيث في حالة استقبال الشياطين الحمر لهدف من الضيوف سيكون الرقم الأسوأ لأبناء مدينة مانشستر في استقبالهم لأهداف في المباراة السابعة على التوالي على ملعبهم, منذ الرقم السيء المسجل في عام 1972 حين استقبل اليونايتد أهداف على ملعبه خلال 8 لقاءات على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونايتد أمام ليفربول.. كابوس 1972 يطارد الشياطين الحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.