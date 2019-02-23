انت الان تتابع بسبب "يوم".. سولاري يلمح إلى التحيز لبرشلونة قبل الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انتقد الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد، منح الغريم برشلونة يوم راحة إضافيا، قبل لقائهما منتصف الأسبوع المقبل في إياب الدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وحل برشلونة متصدر الترتيب ضيفا على إشبيلية، السبت، قبل أكثر من 24 ساعة على حلول ريال مدريد ضيفا على ليفانتي في ختام المرحلة 25 من الدوري الإسباني، الأحد.
وتأتي المواجهتان قبل وقت قصير من اللقاء المرتقب مساء الأربعاء بين الغريمين التقليديين على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في إياب نصف نهائي كأس الملك، بعد تعادلهما 1-1 على ملعب "كامب نو" في برشلونة ذهابا.وانتقد سولاري في مؤتمره الصحفي، السبت، منح برشلونة يوما إضافيا، وهو ما حصل أيضا قبل لقاء الفريقين في ذهاب نصف نهائي الكأس.
وعلق على الموضوع بالقول: "نجد أن الأمر مضحك. هو مثير للتساؤل لكننا نراه بمثابة تحد".
وكان برشلونة قد فاز في المواجهة الأولى بين الفريقين في الدوري هذا الموسم بنتيجة كبيرة 5-1 على ملعبه، في مباراة كانت الأخيرة لجولن لوبتيغي على رأس الإدارة الفنية للنادي الملكي، قبل أن يقال من منصبه على خلفية سوء النتائج، ويعين سولاري بدلا منه.
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