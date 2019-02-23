الامارات | البديل دياكي ينقد "الزعيم" من التعادل أمام النصر بـ"خبرة السنين"

شكرا لقرائتكم خبر عن البديل دياكي ينقد "الزعيم" من التعادل أمام النصر بـ"خبرة السنين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل المهاجم المخضرم إبراهيما دياكي كعادته هدفاً متأخراً قبل 4 دقائق من نهاية المباراة من كرة ثابتة وبطريقة رائعة قاد به فريقه العين لتحقيق فوزاً ثميناً ومثيراً 2-1 على حساب ضيفه فريق النصر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة السادسة عشر لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأعاد الفوز "الزعيم" لدائرة المنافسة مجدداً بعد أن قلص الفارق مع الشارقة المتصدر إلى 5 نقاط من جديد بعد أن رفع رصيده إلى 35 بينما تجمدت نقاط "العميد" عند 16 نقطة.

وتقدم النصر بالهدف الأول بواسطة لاعبه الإسباني الفارو نغريدو من ركلة جزاء "د 26" فيما سجل العين هدف التعادل بواسطة جمال معروف "د28" لكن البديل ابراهيما دياكي سجل هدف الفوز في الدقيقة"د86" لينقذ مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو من التعادل في مباراته الأولى مع "الزعيم" بعد أن تعاقد معه النادي بديلاً للمدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وقال مدافع فريق العين، الدولي إسماعيل أحمد إن الفوز في اللقاء منح الفريق فرصة البقاء ضمن دائرة المنافسة.

واكد في تصريحات عقب المباراة أنهم كانوا تحت الضغط من الجماهير بسبب الخسارة في الجولة الماضية أمام الظفرة بثلاثية لكنه أكد ان الفوز في اللقاء بمثابة عودة الروح من جديد.

وقال إسماعيل: "الفريق عرف كيف يحصل النقاط الثلاث والزعيم يمرض ولا يموت".

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وكان المدرب الإسباني وقف على مدر شوطي المباراة في المنطقة الفنية يوجه اللاعبين كما ظل يتشاور مع مساعده أحمد عبدالله من أجل رصد نقاط الضعف التي طرأت على مردود لاعبيه خلال الشوط الثاني كما ظل يرفع من روح لاعبيه خصوصاً بعد الأخطاء التي ارتكبوها وفي مقدمتهم المدافع سعيد جمعة الذي ارتكب ركلة جزاء في الشوط الأول.

وأجرى خوان كارلوس غاريدو اجرى تغيرات على تشكيلة "الزعيم" نظراً لظروف الغيابات التي يعاني منها الفريق، إذ بد أ جمال معروف أساسياً لتعويض غياب البرازيلي كايو لوكاس بسبب الإيقاف واستطاع أن يسجل هدفاً كما دفع باللاعب سعيد جمعة في وظيفة المدافع الأيمن بسبب غياب بندر الاحبابي لذات السبب.

وبدأ المدرب بأجراء تبديلاته في الدقيقة 67 بدخول ريان يسلم في مكان روبن روبيرو وأجرى تبيدلاً ثانياً بعد 5 دقائق بدخول سعيد المنهالي في مكان سعيد جمعة ولم ينتظر كثيراً وقام بالتبديل الثالث والأخير بعدها بدقيقتين بدخول ابراهيم دياكي في مكان أحمد برمان.

وبالعودة للمباراة فقد قص فريق النصر شريط الأهداف في الدقيقة 26 على عكس مجريات اللقاء من ركلة جزاء بواسطة المهاجم الفارو نغريدو كان قد احتسبها حكم اللقاء عادل النقبي عقب تدخل بتهور من المدافع سعيد جمعة مع مهاجم النصر سيرجيو دوترا.

ولم يسعد لاعبو النصر بهدفهم سوى دقيقتين فقط حينما أدرك العين التعادل بواسطة المهاجم جمال معروف وتحديداً في الدقيقة 28 حينما تسلم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله روبين روبيرو قبل أن يسدد كرة قوية على يسار الحارس إبراهيم علي وكان اللافت أن اللاعب رفض الاحتفال بهدف لكونه سجله في شباك فريق الأسبق.

وتألق حارس مرمى فريق العين خالد عيسى خلال الشوط الثاني وقام بوظيفة "الليبرو" ثلاث مرات من أجل تصحيح أخطاء خط الدفاع، والمباراة في طريقها للنهاية خطف البديل إبراهيما دياكي هدف الفوز في الدقيقة 86 من كرة ثابتة وبطريقة رائعة.