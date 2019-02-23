شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو مانى يفوز بجائزة أفضل لاعبى الريدز عن شهر يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد حلوله أولاً فى استفتاء جماهيرى نظمه موقع ليفربول الرسمى، وبعد منافسة من زميليه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، اختير السنغالى ساديو مانى أفضل لاعب فى صفوف الريدز عن شهر يناير الماضى، وهى المرة الأولى التى يفوز فيها صاحب القميص رقم 10 بالجائزة هذا الموسم. وبعد تسلمه الجائزة فى ميلوود، اليوم، قال «مانى»: «دائماً أسعى لتقديم أفضل ما لدىَّ. أعتقد أن الفريق لعب بعض المباريات الصعبة فى ظل منافستنا على لقب الدورى، ولكن هذا جزء من طبيعة المنافسة فى عالم كرة القدم. يجب علينا مواصلة العمل وبذل أقصى مجهود لدينا لنستمر فى تحقيق الانتصارات. نحن نحاول الفوز فى كل مباراة، ولقد حققنا العديد من النتائج الإيجابية». وأكمل: «الجائزة تعطى دافعاً قوياً لأى لاعب للاستمرار فى بذل أقصى ما لديه لمساعدة الفريق، ولكننى دائماً لدىَّ هذا الدافع. أنا سعيد بتصويت الجماهير لى، وأعدهم بأننا سنفعل كل ما فى وسعنا لجعل هذا الموسم مميزاً».

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