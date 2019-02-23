شكرا لقرائتكم خبر عن «لابورت» يمدد عقده مع مانشستر سيتى حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى مانشستر سيتى، حامل لقب الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، أن مدافعه الفرنسى، إيمريك لابورت، مدّد عقده معه لعامين إضافيين، ما يُتوقع أن يُبقيه فى صفوفه حتى نهاية موسم 2024- 2025.

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وانضم قلب الدفاع، البالغ 24 عاماً، إلى صفوف سيتى فى يناير 2018، قادماً من أتلتيك بلباو الإسبانى، فى صفقة قياسية فى حينه بالنسبة للفريق الإنجليزى الشمالى، وصلت قيمتها إلى 57 مليون جنيه إسترلينى «74 مليون دولار».

ويشكل «لابورت» عنصراً أساسياً فى تشكيلة المدرب الإسبانى، جوسيب جوارديولا، والتى لا تزال تنافس على ألقاب أربع مسابقات هذا الموسم.

ونقل بيان لنادى ليل، عن «لابورت»، قوله: «لا يمكننى أن أكون أكثر سعادة بربط مستقبلى مع مانشستر سيتي»، مؤكداً أن النادى «يوفر لى كل ما أحتاج إليه لتطوير أدائى. حققت خطوات كبيرة وأريد مواصلة التحسن».