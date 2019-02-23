شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر الشاب» في المستوى الثالث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تُجرى مساء غد قرعة كأس العالم تحت 20 عاماً التي ستستضيفها بولندا في الـ23 من شهر مايو القادم، بمشاركة المنتخب الوطني الذي تأهل للمونديال بعد تحقيقه لقب كأس آسيا في إندونيسيا نوفمبر الماضي.

وغادر المدير التنفيذي لإدارة المنتخبات السنيّة عبدالله المنصور، ومدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول تنسيق المعسكرات في إدارة المنتخبات السنيّة وائل باسلامة، مساء أمس، لحضور مراسم القرعة التي ستُسحب في تمام السابعة والنصف مساءً في «غدينيا آرينا» بمدينة غدينيا البولندية.

ووضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المنتخب الوطني في المستوى الثالث إلى جانب منتخبات السنغال، والأرجنتين، والإكوادور، وأوكرانيا، والهندوراس، في حين جاءت بقية المستويات على النحو التالي: المستوى الأول: بولندا، البرتغال، الأوروغواي، فرنسا، أمريكا، المكسيك، والمستوى الثاني: مالي، نيجيريا، نيوزلندا، كولومبيا، كوريا الجنوبية، إيطاليا، والمستوى الرابع: اليابان، جنوب أفريقيا، بنما، النرويج، قطر، تاهيتي.

وستعقد اللجنة المنظمة للبطولة غدا الإثنين ورشة عمل لممثلي المنتخبات المشاركة، لشرح عدد من التنظيمات الفنية والتنسيقية واللوجستية، وكذلك في المواضيع التسويقية والطبية والأمنية، واستعراض معلومات المدن والملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة، في حين حددت اللجنة المنظمة (الثلاثاء) موعداً لزيارة وفود المنتخبات لملاعب المباريات وملاعب التمرين والفنادق.