حمد الله أفضل لاعب

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جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) سلمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جائزة أفضل لاعب في الجولة 20، التي حصل عليها مهاجم نادي النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، عبارة عن مبلغ ١٠ آلاف ريال ودرع، جاء ذلك قبل انطلاق مباراة فريقي النصر والفيحاء في الجولة 21 ضمن دوري الأمير سلمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جائزة أفضل لاعب في الجولة 20، التي حصل عليها مهاجم نادي النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، عبارة عن مبلغ ١٠ آلاف ريال ودرع، جاء ذلك قبل انطلاق مباراة فريقي النصر والفيحاء في الجولة 21 ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز. وحصد حمد الله، جائزة أفضل لاعب في الجولة، للمرة الثانية، بعد أن كان تُوج بها في الجولة الـ13.



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