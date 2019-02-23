شكرا لقرائتكم خبر عن حضور «ماجد» يذيب الخلاف مع الجماهير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

ساهم حضور اللاعب السابق ماجد عبدالله لمواجهة فريقه السابق «النصر» في إذابة الخلاف مع الجماهير بعد فترة شد وجذب وفتور في العلاقة بين جماهير النصر من جهة ونجمهم المحبوب ماجد عبدالله من جهة أخرى بسبب الانتقادات الحادة واللاذعة التي وجهها لناديه في الآونة الأخيرة وللإدارة النصراوية والتي رأتها بأنها في غير وقتها، في ظل منافسة الفريق على خطف الصدارة من المنافس التقليدي الهلال. وكانت الجماهير النصراوية قد وجهت كلمات عتاب لماجد عبدالله تطالبه الوقوف مع الفريق والدفاع عن حقوقه، وتأجيل الانتقادات حتى نهاية الموسم الجاري أو إيصالها للإدارة بعيداً عن الإعلام.

وشن ماجد عبدالله هجوماً لاذعاً في بداية الموسم صوب مدرب الفريق السابق الأورجوياني دانيل كارينو، أعقبه بانتقاد حاد على خلفية الاستغناء عن الظهير الأيمن خالد الغامدي، وتجاهل يوسف خميس، قبل أن يختم تصريحاته الإعلامية بوصف الاحتقان الجماهيري من لجنة الانضباط ولجنة التحكيم بالمبالغ فيه.