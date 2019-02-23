شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله «مفتاح» النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

حافظ فريق النصر على آماله في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حقق فوزه الرابع عشر، على حساب ضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم (السبت) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في ختام الجولة 21 للدوري.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة 67 من عمر المباراة، وبذلك يصل النصر للنقطة 46 محتفظاً بالوصافة في الدوري وبفارق ست نقاط عن المتصدر الهلال، فيما مازال الفيحاء يعاني من صراع الهروب من الهبوط، في مركزه الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة حقق فريق الفيصلي فوزاً مستحقاً على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس ضمن لقاءات الجولة ٢١ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف الفيصلي سلطان مندش، ويزيد البكر، ودينلسون بيريرا، وبذلك يرتفع رصيد الفيصلي إلى ٣٠ نقطة في المركز الثامن، فيما بقي الرائد على مركزه العاشر برصيد ٢٤ نقطة.