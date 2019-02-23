أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، أن فريقه سيخوض مباراة مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا من أجل الفوز فقط.

ويستضيف الزمالك فريق بترو أتلتيكو غدا الأحد في التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي للمباراة: “لا بديل عن الفوز بسبب ترتيب المجموعة، نحترم الفريق المنافس لأنه يلعب كرة قدم جيدة، ولابد للزمالك من تحقيق المكسب”.

وأضاف: “من المهم أن يدافع الفريق بصورة جيدة، وهذا لم يحدث في المباريات الماضية، أتحدث مع اللاعبين للتشديد على ضرورة الهجوم جيدا والدفاع جيدا لأن هذا مسؤولية الجميع، والأهم في النهاية هو النتيجة ثم النتيجة”.

Advertisements

وأتم المدرب السويسري تصريحاته مؤكدًا أنه اتبع سياسة المداورة بين اللاعبين أضيق الحدود بسبب الإصابات، مشيرًا إلى أن محمود علاء يتواجد في القائمة رغم إصابته من أجل تحديد موقفه النهائي من المشاركة في المباراة.

وكان الزمالك تعثر في بداية مشواره الإفريقي بعد الخسارة من جورماهيا الكيني بنتيجة (4-2) قبل التعادل على أرضه في الجولة الثانية مع نصر حسين داي الجزائري بنتيجة (1-1).

جدير بالذكر أن نصر حسين داي يتصدر المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، متفوقًا على بترو أتلتيكو وجورماهيا ولكل منهما 3 نقاط، ثم الزمالك بنقطة واحدة في مؤخرة الترتيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس: لا بديل عن الفوز أمام بترو أتلتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.