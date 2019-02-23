شباب قسنطينة يتعادل مع الإسماعيلى بدورى الأبطال

خطف فريق شباب قسنطينة نفطة التعادل مع الإسماعيلى بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام بدون حضور جماهيرى.

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