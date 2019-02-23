شكرا لقرائتكم وست بروميتش يسقط أمام شيفيلد يونايتد بمشاركة حجازى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط وست بروميتش الذى يلعب ضمن صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازى فى فخ الهزيمة أمام ضيفه فريق شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة 34 من دورى الدرجة الأولى الإنجليزي"تشامبيونشيب".

شارك أحمد حجازى فى المباراة بالكامل، ولكنه لم ينجح فى إنقاذ فريقه من الهزيمة الثامنة لفريقه هذا الموسم بالمسابقة.

سجل هدف المباراة الوحيد كيران دويل فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، عن طريق ضربة رأسية فشل حارس وست بروم فى التصدى لها.

بهذه النتيجة توقف رصيد وست بروميتش ألبيون عند 60 نقطة فى المركز الرابع، بينما رفع شيلفيد يونايتد للنقطة 64 فى المركز الثانى خلف المتصدر نوريتش سيتي صاحب الـ66 نقطة.



دوايت جايل

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شيفيلد ووست بروميتش

لقطة من اللقاء

وست بروميتش وشيفيلد يونايتد