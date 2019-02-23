شكرا لقرائتكم مؤلف أغنية "العالم الله" يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أمير طعيمة الشاعر والمؤلف الشهير للعديد من الأغاني أبرزها العالم الله لعمرو دياب ، استيائه الشديد من جمهور النادي الأهلي بسبب تعليقاتهم على منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعى .

وكتب طعيمة "الناس كلهم عارفين إني مش أهلاوي ولا زملكاوي، وأن احترامي للأهلي ككيان كان كبيرا، وعشان تفهموا اللي هقوله كويس لازم تدخلوا على صفحتي الرسمية وتشوفوا تعليقات جمهور الأهلي المحترم على آخر بوست رغم أنه بوست فني".

وأضاف"المختصر المفيد أنا حاليا ما بكرهش في حياتي قد الأهلي طالما ده جمهوره، هتقولي قلة؟ هقولك رغم إنه مفيش تعليق واحد يتوصف بالاحترام لا على فيس بوك ولا تويتر، بس حتى لو قلة يغوروا بناديهم".

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وأشار "أعلن ندمي واعتذاري لنفسي عن أغنية نادي المبادئ اللي أهديتها للخطيب في حملته الانتخابية".

واختتم حديثة: "كلامي واضح أنا قلت إن الأهلي بقى أكتر حاجة بكرهها في حياتي وما قلتش إني بكره وهكره كل شخص بيشجع الأهلي، أكيد أنا مش مجنون وفيه مقربين مني أهلاوية وأكيد محترمين".