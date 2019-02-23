انت الان تتابع تفاصيل خبر مبتعداً بفارق 17 نقطة.. سان جيرمان يغرد خارج السرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 10:05 مساءً - يواصل نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان تربُّعه على صدارة الدوري المحلي لكرة القدم بفارق كبير من النقاط؛ بفوزه على ضيفه نيم أولمبيك بثلاثية نظيفة، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ26 من المسابقة.

فعلى ملعب "حديقة الأمراء"، ومن دون نجميه البرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروغوياني إدينسون كافاني، أنهى العملاق الباريسي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، أحرزه كريستوفر نكونكو، قبل 5 دقائق من صافرة النهاية.

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وعزز النجم الشاب كيليان مبابي تقدُّم "أمراء باريس" بهدفين في الدقيقتين الـ69 والـ89، لتنتهي المباراة بفوز سهل، بثلاثية بيضاء.

ورفع مبابي، المتوَّج بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب واعد في عالم "الساحرة المستديرة"، أهدافه إلى 22 في صدارة قائمة الهدافين، بفارق 5 أهداف عن زميله كافاني.

بهذه النتيجة رفع سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة في القمة، بفارق 17 نقطة كاملة عن لِيل، أقرب مُلاحقيه، وقد يصل إلى 20 في حال فوز رفاق ثياغو سيلفا بالمباراة المؤجلة، في حين تجمّد رصيد المنافس عند 36 نقطة بالمركز الحادي عشر.