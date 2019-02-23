انت الان تتابع تفاصيل خبر السد يتعملق في "كلاسيكو قطر" ويبتعد في الصدارة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 10:05 مساءً - حسم نادي السد "كلاسيكو قطر" لمصلحته بفوزه العريض على غريمه التقليدي الريان برباعية نظيفة، مساء السبت، في قمة لقاءات الجولة الـ17 من منافسات الدوري القطري لكرة القدم، والتي احتضنها ملعب "جاسم بن حمد".

كاد القائد حسن الهيدوس يفتتح النتيجة، لكن كرته ضربت العارضة، قبل أن ينجح زميله الجزائري بغداد بونجاح في هزّ الشباك الريانية بالدقيقة الـ33، موقّعاً على هدفه الـ31 في البطولة القطرية هذا الموسم.

وبعد دقيقتين فقط، عزز المدافع المتألق عبد الكريم حسن، أفضل لاعب في قارة آسيا 2018، تقدُّم "الزعيم" بهدف ثانٍ، لينتهي الشوط الأول بثنائية سداوية.

وسجّل صانع الألعاب المتألق أكرم عفيف هدفين في الشوط الثاني، بالدقيقتين الـ62 والـ72، الأول من ركلة جزاء، في ترجمة واضحة لفريق المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وزادت أمور "الرهيب" تعقيداً بطرد مهاجمه المخضرم سيباستيان سوريا، قبل ربع ساعة من صافرة النهاية، ثم لحق به الإسباني غابي، متوسط ميدان السد، في الدقيقة الـ83.

بهذا الانتصار العريض ابتعد السد في قمة ترتيب "دوري نجوم QNB" بوصوله إلى النقطة الـ44، متقدماً بـ4 نقاط عن ملاحقه المباشر الدحيل، الذي سقط بفخ التعادل، في حين توقف رصيد الريان عند 30 بالمركز الرابع.

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وعلى ملعب "ثاني بن جاسم"، أهدر نادي الدحيل نقطتين ثمينتين في صراعه مع السد على قمة الدوري القطري لكرة القدم، إثر تعادله السلبي أمام مضيفه الغرافة.

دخل الغرافة بمعنويات مهزوزة بعدما فشل في بلوغ "مجموعات" دوري أبطال آسيا، عقب سقوطه على أرضه أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة (2-3).

رغم السيطرة النسبية للدحيل على مجريات اللقاء، فإنه فشل في ترجمتها إلى أهداف، علماً أن حَكم المباراة ألغى هدفاً لبطل النسختين الأخيرتين بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى "تقنية الفيديو"، ليسقط رفاق المدافع المغربي المهدي بن عطية في فخ التعادل للمباراة الرابعة هذا الموسم.

وهذا التعثر هو الأول للمدرب البرتغالي روي فاريا، الذي خلف التونسي نبيل معلول بمقاعد البدلاء، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

بهذه النتيجة وصل الدحيل إلى 40 نقطة بوصافة جدول الترتيب، في حين ارتفع رصيد الغرافة إلى 19 نقطة بالمركز الثامن.

تجدر الإشارة إلى أن السد يُعد أكثر الفرق تتويجاً ببطولة الدوري القطري بإجمالي 13 لقباً، في حين يحمل الدحيل لقب النسختين الأخيرتين.