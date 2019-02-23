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اليونايتد أمام ليفربول.. رقم تاريخي ينتظر دي خيا

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الخليج 365- تستكمل غداً الأحد الموافق للرابع والعشرون من فبراير الحالي, مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الممتاز, حيث يستضيف أرسنال على ملعبه في إستاد الإمارات فريق ساوثامبتون, فيما يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد على الأولد ترافورد.

 

ويأتي لقاء مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول الأكثر الأهمية ومتابعة من قبل عشاق الكرة الإنجليزية, لما يملكه الفريقين من شعبية ضخمة داخل إنجلترا وخارجها, بالإضافة إلى وجود النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول, حيث يملك ابن الفراعنة شعبية طاغية حول العالم.

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وينتظر الإسباني المخضرم دي خيا, حارس عرين الشياطين الحمر, كتابة اسمه بحروف من ذهب بجوار أساطير حراس المرمى في تاريخ البريمرليج, حيث استطاع حارس الماتادور الحفاظ على شباكه نظيفة خلال 99 مباراة مع مانشستر يونايتد, وفي حالة حفاظه على شباكه غداً سيصبح الحارس رقم 15 الذي يصل للمباراة رقم 100 دون استقباله أي أهداف, والحارس رقم 7 الذي يصل لذلك الرقم مع نادي واحد فقط لا أكثر.

 

وحدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد المباراة في تمام الساعة الخامسة والخمس دقائق بتوقيت المملكة العربية , والرابعة والخمس دقائق بتوقيت مصر, ويدير اللقاء تحكيمياً الدولي الإنجليزي مايكل أوليفير.

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