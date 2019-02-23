شكرا لقرائتكم خبر عن محطم الأرقام القياسية يتربع على عرش الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة في قيادة فريقه إلى فوزٍ ثمين على مضيفه إشبيلية، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وتمكن ميسي من إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك"، ساهمت في قلب تأخر فريقه بهدفين مقابل هدف إلى فوز برباعية، وسجل نجم راقصي التانجو أهدافه في الدقائق 26 و67 و85 من عمر المباراة.

وبهذه الثلاثية واصل ميسي تربعه على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفاً، موسعاً الفارق مع زميله الأوروجواياني لويس سواريز صاحب المركز الثاني برصيد 16 هدفاً.

Advertisements

ويعد هذا الهاتريك رقم 50 لميسي في تاريخه، والهاتريك رقم 32 له بالليجا ليصبح على بعد خطوتين فقط من تحطيم الرقم القياسي الخاص بالبرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي كأكثر لاعبي الليجا تسجيلاً لهاتريك برصيد 34 هاتريك.

وواصل نجم التانجو تربعه على عرش الليجا، حيث أصبح إشبيلية ثاني أكثر الفرق تلقياً للهاتريك من الأرجنتيني، برصيد 3 هاتريك، لتأتي في المركز الثاني لضحايا ميسي خلف فالنسيا، التي تلقت شباكه 4 هاتريك.

ورفض الدولي الأرجنتيني خروج إشبيلية من المباراة دون تدوين اسمه في صدارة سجلاتها، حيث تمكن نجم البلوجرانا من تسجيل 28 هدفا فى مرمى إشبيلية أكثر من أى فريق أخر بالدوري الإسباني، و 36 هدفاً فى جميع البطولات الأمر الذي جعله يحقق رقماً قياسياً جديداً كأكثر لاعب يسجل أهداف في الليجا أمام منافس واحد وذلك حسبما أكد حساب برشلونة عبر موقع الرسمي على موقع التواص الإجتماعي "تويتر" في تغريده عقب نهاية المباراة.

وعلى الرغم من سيطرة نجم التانجو على عرش الليجا الإسبانية، لكنه لايكتفي بذلك حيث يواصل تربعه على صدارة ترتيب هدافي العالم ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه مجدداً في صراع الحذاء الذهبي، مبتعداً بفارق 5 أهداف عن الدولي الفرنسي مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ويأتي البرتغالي كرستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة برصيد 19 هدفاً.