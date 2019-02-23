شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد أمام ليفربول.. «الأولد ترافورد» جحيم ينتظر صلاح ورفاقه والان مع التفاصيل

الخليج 365- ينتظر عشاق مانشستر يونايتد غد الأحد بفارغ الصبر, حيث يستضيف الشياطين الحمر الجار والعدو الأزلي على مر التاريخ فريق ليفربول على مسرح الأحلام "الأولد ترافورد", اللقاء الذي يأتي ضمن إطار الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج".

وتصب كل الأرقام والإحصائيات الأخيرة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولد ترافورد صوب أصحاب الأرض والجمهور, حيث يمتلك اليونايتد رقم مميز وكبير على جاره ليفربول, التسع مواجهات الأخيرة التي جمعتهم على مسرح الأحلام أستطاع الشياطين الحمر تحقيق الفوز في 7 مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في أخرى, كانت في مارس 2014, وتلقى وقتها اليونايتد هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويأمل محبي الشياطين الحمر في تحقيق اليونايتد للانتصار الثامن على ليفربول على مسرح الأحلام الخاص بأبناء مدينة مانشستر, ويحمل الأحمر فرص كبيرة في الخروج من المباراة بالثلاث نقاط في ظل الحالة الجيدة التي يعيشها الجميع داخل أسوار الأولد ترافورد منذ قدوم النرويجي أوله غونار سولشاير.

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واستطاع مانشستر يونايتد في أخر 9 مباريات في البريمرليج تحت قيادة النرويجي في تحقيق الانتصار في 9 لقاءات مقابل تعادل وحيد أمام بيرنلي بنتيجة 2/2 في الجولة الرابعة والعشرون, بينما حقق ليفربول في التسع جولات الأخيرة 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة مستحقة أمام المتصدر مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدفين على ملعب الاتحاد في الأسبوع الحادي والعشرون.

وحقق ليفربول في الأربع مباريات الأخيرة له خارج ملعبه انتصارين على ولفرهامبتون وبرايتون وتعادل أمام وست هام يونايتد وخسارة ضد المان سيتي على ملعب الاتحاد, فيما نجح مانشستر يونايتد في تحقيق 3 انتصارات على ملعبه أمام كل من برايتون وبورنموث وهدرسفيلد تاون وتعادل وحيد امام بينرلي خلال مبارياته الأربعة الأخيرة على الأولد ترافورد.

ومن المنتظر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق بالتوقيت المحلي للملكة العربية السعودية, والرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر, وتنقل المباراة حصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD2.

الجدير بالذكر ان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أسند مهمة اللقاء للحكم الدولي مايكل أوليفير.