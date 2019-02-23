شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. الرقم 50 شاهد على تألق ليونيل ميسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أجهز برشلونة على مضيفه فريق إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت على ملعب إستاد رامون سانشيز بيزخوان لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

ويدين البلوجرانا بهذا الفوز لنجمه الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي والذي دون ثلاثة أهداف " هاتريك " بالإضافة إلى هدف إستعاد به البيستوليرو لويس سواريز ذاكرته التهديفية التي فقدها في المباريات الأربعة الأخيرة وبسببها وجهت له الجماهير سهام النقد.

في الوقت الذي سجل فيه ثنائية إشبيلية كلاً من الأسباني الدولي خيسوس نافاس والأرجنتيني جابرييل ميركادو لينجح برشلونة في خطف ثلاثة نقاط من ملعب صعب للغاية في طريقة للحفاظ على لقب الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

الرقم خمسين حصاد ميسي في مباراة إشبيلية

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ونشرت بعض المواقع الصحفية الخاصة بالإحصائيات على شبكة الإنترنت تقرير مطول يفيد بوصول الدولي الأرجنتيني إلى الهاتريك رقم خمسين في مسيرته الرياضية كلاعب كرة قدم أربعة وأربعين هاتريك منهم مع برشلونة فيما نجح البرغوث في تدوين ستة ثلاثيات "هاتريك" مع المنتخب الارجنتيني.

وأمام محبوبته الأولى والاخيرة أصبح ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في التسجيل بشباك إشبييلية بعد وصوله للهدف رقم ثمانية وعشرين ليدون بذلك رقم قياسي جديد بأنه أكثر لاعب يسجل في تاريخ الليجا هذا العدد من الأهداف في شباك نفس الخصم.

ولم يتوقف ميسي عند هذه الأرقام فحسب بل رفع رصيده من الثلاثيات " الهاتريك " في شباك إشبيلة إلى الرقم ثلاثة ليصبح الفريق الأندلسي في المركز الثاني خلف الخفافيش فريق نادي فالنسيا الذين تلقوا أربعة ثلاثيات في شباكهم

ويواصل ميسي تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم برصيد خمسة وعشرين هدفاً فيما رفع البيستوليرو الأورجوياني لويس سواريز رصيده من الأهداف إلى الرقم ستة عشر في المركز الثاني بفرق تسعة أهداف عن البولجا

وتعول جماهير برشلونة كثيراً على نجمهم الأرجنتيني من أجل حسم المباريات المقبلة خاصةً مباراتي الكلاسيكو في إياب كأس ملك إسبانيا ولقار الجولة السادسة والعشرين من الليجا.