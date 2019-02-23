انت الان تتابع هاتريك ميسي يقود برشلونة للتربع على قمة «الليجا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

انتزع فريق برشلونة فوزًا ثمينًا على نظيره إشبيلية، بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، حيث تقدم خيسوس نافاس لأصحاب الأرض، وعادل ميسي النتيجة لفريقه، وأضاف جابريل ميركادو الهدف الثاني لإشبيلية، قبل أن يعود النجم الأرجنتيني ويدك هدف التعادل، وعاد ميسي ويسجل الهدف الثالث له ولفريقه، مسجلًا "هاتريك"، واختتم سواريز رباعية البرسا، ليرفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة، بينما يتجمد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الخامس.

فريق اشبيلية بدأ المباراة مهاجمًا منذ البداية، وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق نافاس، بعد هجمة مرتدة سريعة مرر منها وسام بن يادير تمريرة إلى نافاس، الذي سدد كرة قوية مرت في شباك تير شتيجن. وفي الدقيقة 26 أدرك ليونيل ميسي هدف التعادل، من هجمة منظمة، أنهاها راكيتيتش بعرضية من الجهة اليسرى، استقبلها