انت الان تتابع رسميا.. إلغاء بند الـ8 سنوات من لائحة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد بركات ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على إلغاء بند الـ8 سنوات بشكل رسمي، وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني لعمومية الجبلاية، والمنعقدة بأحد فنادق 6 أكتوبر بحضور 152 ناديًا، لتعديل لائحة النظام الأساسي. وأصبح بهذا القرار من حق أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، وهم عصام عبد الفتاح وخالد لطيف وسيف زاهر وأحمد مجاهد الترشح في الانتخابات المقبلة، حيث كانت تمنعهم اللائحة القديمة من ذلك نظرا لانتخابهم في دورتين متتاليتين. وفتح اتحاد الكرة باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية في تمام الواحدة ظهرًا.
ورفضت الجمعية العمومية للجبلاية وجود بند في اللائحة يجعل الترشح لمقعد الرئاسة أو النائب يكون لشخص قضى دورة كاملة كعضو في المجلس، وأن يكون اختيار النائب بالانتخاب مع رفض إلغاء مقعد المرأة في المجلس. كما رفضت السماح لأي شخص عمل بالمجال الكروي 5 سنوات بالترشح لعضوية الجبلاية. وكذلك، وافقت الجمعية العمومية
ورفضت الجمعية العمومية للجبلاية وجود بند في اللائحة يجعل الترشح لمقعد الرئاسة أو النائب يكون لشخص قضى دورة كاملة كعضو في المجلس، وأن يكون اختيار النائب بالانتخاب مع رفض إلغاء مقعد المرأة في المجلس.
كما رفضت السماح لأي شخص عمل بالمجال الكروي 5 سنوات بالترشح لعضوية الجبلاية.
وكذلك، وافقت الجمعية العمومية على انضمام أندية القسم الثالث لعضوية الجمعية العمومية مباشرة مع إلغاء الشروط السابقة التى وضعها الاتحاد.
وكانت اللائحة السابقة تلزم أي ناد للانضمام للجمعية العمومية للجبلاية بالحصول على 60 نقطة موزعة على مشاركته فى بعض الأنشطة التى تخص الجبلاية.
وغاب عن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة كل من ناديي الأهلي والزمالك.
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