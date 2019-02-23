انت الان تتابع النيران الصديقة تحرم الإسماعيلى من الفوز على قسنطينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره شباب قسنطينة الجزائري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تقدم بينسون شيلونجو للدراويش، قبل أن يدرك عماد حمدي هدف التعادل بالخطأ في مرماه، ليرفع قسنطينة رصيده إلى 7 نقاط متقاسمًا الصدارة مع مازيمبي الكونغولي، وحصد الإسماعيلي أول نقطة له محتلاً المركز الأخير وتتقلص آماله في التأهل للدور التالي.

بداية المباراة كانت هادئة وحذرة من الفريقين من أجل السيطرة على وسط الملعب، ولم يترك فريق قسنطينة المساحة لتحضير الهجمات من جانب الإسماعيلي. وفي الدقيقة 69، نجح فريق الإسماعيلي في إحراز هدف التقدم، عن طريق بينسون شيلونجو، الذي استقبل تمريرة عبد الرحمن مجدي، وسدد كرة قوية، فشل الحارس في إبعادها، وسكنت

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