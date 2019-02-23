النيران الصديقة تحرم الإسماعيلى من الفوز على قسنطينة

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تحرير:علي الزيني ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره شباب قسنطينة الجزائري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تقدم بينسون شيلونجو للدراويش، قبل أن يدرك عماد حمدي هدف التعادل بالخطأ في مرماه، ليرفع قسنطينة رصيده إلى 7 نقاط متقاسمًا الصدارة مع مازيمبي الكونغولي، وحصد الإسماعيلي أول نقطة له محتلاً المركز الأخير وتتقلص آماله في التأهل للدور التالي.
بداية المباراة كانت هادئة وحذرة من الفريقين من أجل السيطرة على وسط الملعب، ولم يترك فريق قسنطينة المساحة لتحضير الهجمات من جانب الإسماعيلي. وفي الدقيقة 69، نجح فريق الإسماعيلي في إحراز هدف التقدم، عن طريق بينسون شيلونجو، الذي استقبل تمريرة عبد الرحمن مجدي، وسدد كرة قوية، فشل الحارس في إبعادها، وسكنت
بداية المباراة كانت هادئة وحذرة من الفريقين من أجل السيطرة على وسط الملعب، ولم يترك فريق قسنطينة المساحة لتحضير الهجمات من جانب الإسماعيلي.
وفي الدقيقة 69، نجح فريق الإسماعيلي في إحراز هدف التقدم، عن طريق بينسون شيلونجو، الذي استقبل تمريرة عبد الرحمن مجدي، وسدد كرة قوية، فشل الحارس في إبعادها، وسكنت الشباك.
وقبل إطلاق صافرة النهاية بثوان قليلة، أدرك فريق القسنطيني الجزائري، هدف التعادل، بعدما أرسل حسين بن يادا عرضية من الجهة اليمنى، اصطدمت بعماد حمدي وسكنت شباك محمد فوزي بغرابة، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وعاد فريق الإسماعيلي للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إلغاء عقوبة استبعاده بسبب أحداث مواجهة الإفريقي التونسي.
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