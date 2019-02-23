النصر يفوز على #الفيحاء بهدف عبد الرزاق حمد الله #النصر_الفيحاء

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جدة - عمرو شويل ماذا أرسلت إسرائيل إلى القمر عبر مركبتها الفضائية؟ عطل دولي يضرب فيسبوك.. وبلد عربي بين المتضررين تويتر تدعو المستخدمين إلى تجربة ميزات المحادثة الجديدة واتس آب تكشف خللاً في تطبيقها يُهدد الخصوصية

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