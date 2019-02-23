شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك» ميسي يقود برشلونة إلى الفوز على إشبيلية برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق برشلونة الفوز على مُضيفه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد أن كان متأخرًا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب سانشيز بيزخوان، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

لم يتمكن إشبيلية من الصمود في وجه برشلونة وأمام أهداف ليونيل ميسي، الذي تمكن من قلب الطاولة بفضل تسجيله هاتريك، ليخطف به النقاط الثلاث، وفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وانتهى الشوط الأول بأفضلية إشبيلية وتقدمه بهدفين مقابل هدف، وسجل الثنائية كل من جيسوس نافاس وجابرييل ميركادو، مقابل هدف ميسي الوحيد.

وقلب ميسي الطاولة على إشبيلية بهدفين في الشوط الثاني، ليحرز الهاتريك في الدقائق 26 و76 و85 على التوالي، بينما ختم لويس سواريز الرباعية بهدف من صناعة ميسي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز يعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليجا، وفي رصيده 57 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و12 نقطة عن ريال مدريد الثالث، قبل خوض كل منهما مباراتي الجولة ضد فياريال وليفانتي على التوالي.

ويحتل إشبيلية المركز الخامس بسبب هذه الخسارة، ويمتلك 35 نقطة، مقابل 37 نقطة لخيتافي الرابع.