شكرا لقرائتكم خبر عن «الشحات» يشعل الخلاف بين أجيرى ورمزى فى المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب حسين الشحات لاعب الأهلى، فى أزمة بين خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم ومساعده هانى رمزى، حيث رفض المدير الفنى أن يتواجد اللاعب فى المعسكر المقبل، الذى يستعد من خلاله المنتخب لمباراتى النيجر ونيجيريا، بحجة أن مستواه لا يؤهله للانضمام لمعسكر المنتخب، وبينما يرى رمزى أن الشحات يستحق التواجد مع الفراعنة لحاجة المنتخب لجهوده مؤكدا أن مستوى اللاعب سيختلف تماما عن مستواه مع فريقه، وحاول كل طرف إقناع الآخر بوجهة نظره إلا أنهما فشلا فى ذلك ليتم تأجيل الأمر لحين الإعلان عن أسماء اللاعبين المحليين.

فيما استقر الجهاز الفنى على إعلان أسماء اللاعبين المحترفين مطلع مارس المقبل، وقبل المهلة القانونية لبدء المعسكر والمقدرة بـ15 يوما، بعدما قرر أجيرى انطلاق المعسكر من 18 إلى 26 يونيو استعدادا لخوض مباراة النيجر فى ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم ولقاء نيجيريا الودى المقرر له 26 مارس.

ومن المقرر أن تتوجه البعثة إلى النيجر يوم 21 مارس المقبل استعدادا لخوض المباراة يوم 23 من نفس الشهر، ويعقبها التوجه لنيجيريا عبر طائرة خاصة.

واستقر الجهاز الفنى على عدم استدعاء بعض المحترفين فى المعسكر المقبل لمنحهم مزيدا من الراحة والاستقرار مع فرقهم الأوروبية وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى.

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من جانبه، نفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن مباراة نيجيريا الودية ستقام فى موعدها، وأنه لا نية لإلغائها كما تردد مؤخرا بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

وقال لهيطة إنه قدم تقريرا مفصلا لهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب عن الزيارة التفقدية التى قام بها، وأكد أن جميع الأمور مستقرة سواء على المستوى الأمنى أو الرياضى وأن الجانب النيجيرى أتم استعداداته لاستقبال بعثة الفراعنة.

وأكد أن هنالك بعض الملاحظات على الملعب ومقر إقامة البعثة التى رصدها وطالب الجانب النيجيرى بسرعة العمل على تلافى أسبابها قبل إقامة المباراة.

وأشاد لهيطة بحسن الاستقبال من جانب الاتحاد النيجيرى وتفهمه الملاحظات التى أبديت على الملعب ووعدوا بتلبية طلباته فى هذا الشأن.

وأضاف مدير المنتخب الوطنى أنه لمس اهتماما غير عادى من الجانب النيجيرى بالمباراة، باعتبارها محطة مهمة فى استعدادات فريقه قبل المشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الصيف المقبل.