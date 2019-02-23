شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن وصافة الدورى أمام الجونة «المنتشى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغبة فى احتلال وصافة الدورى الممتاز، يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختباراً مهماً، عند الرابعة عصر اليوم الأحد، عندما يواجه نظيره الجونة، على أرض ملعب الجونة بالغردقة، ضمن مباريات الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز، ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 45 نقطة، متساوياً مع بيراميدز فى عدد النقاط نفسها، وفى حال فوز الأهلى سينفرد بالوصافة، بينما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة، كما يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح الأهلى فى الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الماضية، وتغلب أيضاً الجونة على بيراميدز فى مفاجأة من العيار الثقيل بهدفين مقابل هدف، ولكن سيخوض الجونة المباراة دون الرباعى المنضم فى الانتقالات الشتوية، وهم أحمد حمدى وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق، وفقاً لبند الإعارة الذى يقضى بعدم لعب الرباعى أمام الأهلى. وحرص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، على إعداد اللاعبين بشكل جيد خلال الأيام الماضية، وحثهم على عدم الاستهانة بالمنافس، ولاسيما أنه يضم العديد من العناصر المتميزة، ويسعى لضمان التواجد فى المنطقة الدافئة، وشاهد الجهاز الفنى للأهلى مباراة بيراميدز الأخيرة بصحبة اللاعبين للوقوف على مواطن القوة والضعف فى الفريق، والتأكيد على مهام كل لاعب، ووفقاً للمران الأخير للأهلى، فإن «لاسارتى» منح تعليمات للاعبين باستغلال أنصاف الفرص، وحذرهم من الرعونة فى إنهاء الهجمات، خاصة أن الجونة سيكون خصماً عنيداً، ويعود إلى صفوف الأهلى، اليوم، رمضان صبحى، بعد غيابه فى الجولة الماضية أمام الداخلية بسبب الإيقاف. ومن المنتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هانى، عمرو السولية، حمدى فتحى، رمضان صبحى، ناصر ماهر، حسين الشحات، جونيور أجايى. على الجانب الآخر، يواجه حمادة صدقى، المدير الفنى للجونة، مأزقاً فى مباراة اليوم بسبب غياب الرباعى المُعار من الأهلى، والذى قاد الفريق إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. وحرص حسام غالى، مدير الكرة، على عقد العديد من الجلسات النفسية مع اللاعبين من أجل تهيئتهم للمباراة، كما رصد مكافآت إجادة حال تحقيق نتيجة إيجابية وتعطيل مسيرة انتصارات الأهلى، كما يغيب عن صفوف الفريق، اليوم، أحمد على بسبب الإيقاف، بعد طرده فى مباراة بيراميدز الأخيرة، ويعول الجهاز الفنى على إمكانيات الثلاثى المميز: إسلام عبدالنعيم وإسلام رشدى وأوسينى بوى.