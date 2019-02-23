شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتعديل المسار الأفريقى أمام بترو أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار «لا بديل عن الثلاث نقاط» يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مواجهة صعبة عند التاسعة مساء اليوم «الأحد» عندما يستضيف نظيرة بيترو أتلتيكو الأنجولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدرك الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، واللاعبون أن مباراة اليوم، هى الفرصة الأخيرة من أجل الحفاظ على فرص الفارس الأبيض فى التأهل لدور الثمانية الأفريقى، فضلاً عن أن الفوز فى مباراة اليوم، سيعيد الاتزان من عدة زوايا، على رأسها تصحيح الأمور ومصالحة الجماهير بعد تعادل الفريق فى الجولة الماضية من بطولة الدورى أمام طلائع الجيش 2/2 فى مشوار الفريق للتتويج ببطولة الدورى الممتاز، كما أنه سيكون الفوز الأول للزمالك فى دور المجموعات، بعدما خسر فى الجولة الأولى أمام جورماهيا الكينى، ثم تعادل أمام نصر حسين داى الجزائرى.

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وعقد الجهاز الفنى وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، جلسات عديدة مع اللاعبين، عقب التعادل الأخير أمام طلائع الجيش، تعاهد خلالها اللاعبون على استعادة الانتصارات، وتصحيح المسار، وأكد الجميع على أن الوضع الحالى يحتاج لبذل مجهود مضاعف لتخطى المرحلة الحالية بشكل جيد. ويخوض الزمالك مباراة اليوم وهو يحتل المركز الأخير فى المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل بطل أنجولا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، كما يفتقد الزمالك جهود محمود علاء بسبب الإصابة، إلا أن الجهاز الفنى استقر على الدفع بالثنائى محمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى فى خط الدفاع، وحرص كريستيان جروس والجهاز المعاون له، على مشاهدة مباراة بيترو أتلتيكو فى الجولة الماضية أمام جورماهيا والتى فاز بها بطل أنجولا للوقوف على مناطق القوة والضعف فى الفريق، ووضح خلال التدريبات الأخيرة للزمالك اعتماد الجهاز الفنى على الهجوم الضاغط والمكثف من بداية المباراة، والبحث عن الفوز بعدد وافر من الأهداف حتى يستفيد منه الفريق، خلال حسابات التأهل.

ومن المنتظر أن يمثل الزمالك فى مباراة اليوم، محمود جنش فىى حراسة المرمى، محمود حمدى الونش، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة، حمدى النقاز، طارق حامد، فرجانى ساسى، يوسف إبراهيم أوباما، كهربا، إبراهيم حسن، خالد بوطيب.

على الجانب الآخر، يسعى البرازيلى بيتو بيانكى، المدير الفنى لفريق بترو أتلتيكو الأنجولى، لتحقيق نتيجة إيجابية فى القاهرة، مؤكداً على أن الفريق يمتلك اللاعبين القادرين على الظهور بشكل جيد، وقال المدير الفنى إن الزمالك فريق أفريقى بطابع أوروبى، ويمتلك العديد من اللاعبين الرائعين خصوصاً فى خط الهجوم ولكننا نعرف كيف نبطل مفعولهم خلال المباراة، لافتاً إلى أن الزمالك يلعب كرة مختلفة عن الطابع الإفريقى، كاشفاً أن فريقه سيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية.