شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية تركي آل الشيخ مع الكرة المصرية من الألف إلى الياء (قصة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، نقل ملكية النادى لرجل الأعمال الإماراتى سالم سعيد الشامسى، وانسحابه من الاستثمار بالنادى، فى مفاجأة غير متوقعة، بداعى الإساءة للنادى ولشخصه خلال تصريحات إعلامية.

ونسرد من خلال التقرير التالى رحلة تركى آل الشيخ مع الكرة المصرية من بدايتها وحتى قرار نقل ملكية بيراميدز والتى استمرت 418 يوما منذ إعلان رئاسته الشرفية للنادى الأهلى وحتى إنهاء استثماراته فى مصر.

البداية فى الرئاسة الشرفية للأهلى

مع الساعات الأخيرة من عام 2017 يعلن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب تنصيب تركى آل الشيخ، رئيساً شرفياً للنادى، الأمر الذى يعنى ضخ أموال تمكن الإدارة من إبرام العديد من الصفقات القوية والمساهمة فى إنشاء استاد خاص بالنادى، لتبدأ أولى خطوات ارتباط الكرة فى مصر باسم تركى آل الشيخ.

سعادة أهلاوية

واستقبل أنصار النادى الأهلى فى بداية تنصيب تركى آل الشيخ الأمر بسعادة، مع ضخ الأموال من أجل مساندة النادى فى ظل تأكيده بشكل مستمر على عشقه للنادى الأحمر، وإبرامه الصفقات الكبرى والمساهمة بشكل فعّال فى بناء استاد على الطراز العالمى خاص بالنادى، ولكنها السعادة التى لم تدم لفترة طويلة.

بوادر الأزمة ونهاية شهر العسل

تمثلت أولى الأزمات بين تركى آل الشيخ ومجلس إدارة النادى الأهلى وبداية غضب البعض من أنصار النادى الأحمر فى مداخلة هاتفية أكد خلالها تركى آل الشيخ للإعلامى عمرو أديب وجود بعض من أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى لا يصلحون لمنصبهم، محذراً الخطيب منهم، ليبدأ الشك يتسرب لنفوس محبى أبناء التتش من بوادر أزمة بين الطرفين.

دعم الزمالك

تستمر حالة الاندهاش من قبل جماهير النادى الأهلى على بعض تصرفات تركى آل الشيخ، وعلى رأسها دعم نادى الزمالك بصفقة الدولى التونسى حمدى النقاز، الأمر الذى أغضب كثيراً أنصار النادى الأحمر فى ظل تولى تركى منصب الرئاسة الشرفية بالنادى ومساندة الغريم التقليدى والمنافس اللدود ودعمه بصفقات مثل فرجانى ساسى وجروس المدير الفنى.

دياز شرارة تشعل النيران

رغم مواصلة تركى آل الشيخ مساندة الأهلى من خلال التكفل بالقيمة المالية لتجديد عقد عبدالله السعيد وضخ استثماره فى النادى، إلا أن بعض التدخلات التى كان يظهرها تركى من خلال تغريدات وتدوينات له عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى أغضبت جماهير النادى بشدة، والتى اعتادت على أن الآمر الناهى دائماً فى شؤون النادى هو مجلس إدارته ورئيسه منذ قديم الأزل، فأعلن «آل الشيخ» فى مرة عن رغبته فى تعيين مدير فنى أجنبى على مستوى عالٍ فى ظل وجود حسام البدرى، مديراً فنياً للفريق، وغيرها من التصريحات التى أظهرت تدخله فى قرارات الإدارة ومحاولة فرض رأيه على المجلس، إلا أن وعد تركى بتعيين الأرجنتينى رامون دياز مديراً فنياً عقب رحيل البدرى، ثم تحويل قبلته إلى اتحاد جدة كان بمثابة الشرارة الأخيرة التى أشعلت النيران بين الطرفين، ليعلن تركى بعدها انسحابه من منصب الرئيس الشرفى للنادى الأحمر.

تركى يكشف المستور

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روى تركى آل الشيخ، عبر عدة بيانات مطولة جميع ما حدث بينه وبين إدارة النادى الأهلى ورئيسه محمود الخطيب، منذ الصراع الانتخابى بينه وبين محمود طاهر، ومساندته لـ«بيبو» من أجل الوصول لرئاسة مجلس النادى، كاشفاً المستور عما دار فى الكواليس وسرد جميع التفاصيل والملابسات التى حدثت خلال فترة رئاسته الشرفية للأهلى، وكشف المبالغ التى دفعها للأهلى والتى بلغت ما يقارب من 260 مليون جنيه، ليسود الغضب العارم بين أنصار ومشجعى النادى الأهلى على تركى آل الشيخ، ولتبدأ حالة الاحتقان الشديدة بين الطرفين، وينقلب الكثيرون من أنصار النادى على محمود الخطيب ومجلسه.

تركى يعرض الصلح

عرض تركى آل الشيخ فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد شوبير، الصلح مع إدارة النادى الأهلى، مؤكداً أنه لايزال محباً للنادى الأحمر وعاشقاً لمصر، ولا يمانع أبداً فى الصلح مع مجلس الخطيب وفتح صفحة جديدة وإبرام صفقات جديدة للفريق ومد يد العون لهم، واستمر صمت مجلس إدارة النادى الأهلى.

شراء الأسيوطى سبورت وانطلاق بيراميدز

وفى يونيو الماضى يفجر «آل الشيخ» مفاجأة مدوية بشراء نادى الأسيوطى سبورت، وإعلان ملكيته له وتغيير اسمه إلى «بيراميدز»، وإحداث ضجة كبيرة بالشارع الكروى فى مصر والإعلان عن توفير كافة الإمكانيات المالية التى تجعل من النادى منافساً وبقوة على جميع الألقاب المحلية فى مصر واستقطاب لاعبين من الأسماء الرنانة فى الكرة المصرية مطعمين بعدد من اللاعبين البرازيليين، مع إطلاق قناة خاصة للنادى.

السوبر المصرى السعودى

ويحدد الاتحاد السعودى موعداً لمباراة السوبر المصرى السعودى فى إطار العلاقات القوية التى تجمع البلدين، قبل أن يقدم الأهلى أكثر من اعتذار عن خوض مواجهة الهلال بالرياض، حيث تعدد إطلاق مواعيد للمباراة، وفى كل مرة يعلن النادى الأحمر عن اعتذاره ويطلب تغيير الموعد، قبل أن يهاجم الاتحاد السعودى مجلس إدارة الأهلى على عدم التزامه بموعد المباراة، ويتجدد الصدام.

جماهير الأهلى تشعل الأزمة

تصل حالة الاحتقان بين جماهير الأهلى وتركى آل الشيخ لذروتها عقب إعلانه شراء نادى بيراميدز، ومواصلة الهجوم على رموز ونجوم القلعة الحمراء ومجلس إدارته من خلال مداخلات هاتفية نارية بالقناة الخاصة للنادى، وبعض التصريحات الخاصة ببعض الإعلاميين الكبار بالقناة، والتى أشعرت جماهير النادى بوجود مؤامرة، فيصب أنصار قلعة الجزيرة غضبهم على تركى من قلب مدرجات ملعب السلام فى أحد لقاءات فريقهم بدورى أبطال أفريقيا وتوجه هتافات مسيئة للرجل ومن يسانده فى الإعلام، لتزداد الأمور اشتعالاً بين الطرفين، وتستمر حالة الشد والجذب بين جماهير النادى ومالك بيراميدز، فى ظل صمت تام من الإدارة.

المناوشات مستمرة

تستمر المناوشات بين تركى وجماهير الأهلى مع كل تدوينة يقوم رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم بنشرها عبر حسابه تحمل اسم الأهلى ومجلس إدارته، حيث واصل تركى هجومه على مجلس الخطيب فى عدة منشورات له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى، وهو ما كان يزيد من غضب أنصار النادى الأحمر.

أزمة مؤجلات الأهلى

الأزمة بلغت ذروتها عقب فوز بيراميدز على الأهلى فى لقاء الدور الأول للدورى والمفاجأة التى فجرها مالك بيراميدز بالحصول على توقيع عبدالله السعيد، ومواصلة تركى استفزاز أنصار «الأحمر» عقب الانتصار، والتى أعقبها إعلانه بيع ونقل ملكية النادى قبل التراجع عن موقفه وإعلان استمراره فى الاستثمار بمصر، قبل أن تندلع أزمة كبرى بين جميع الأطراف برفض بيراميدز خوض مبارياته بالدورى قبل أن يلعب الأهلى مبارياته المؤجلة، واضعاً اتحاد الكرة المصرى فى موقف صعب وحرج، فى الوقت الذى أعلن فيه نادى الزمالك ورئيسه مرتضى منصور مساندته لقرار تركى وتحالفه معه من أجل انتظام المسابقة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

تركى ينهى مرحلته مع الكرة المصرية

ويعلن تركى آل الشيخ نقل ملكية نادى بيراميدز لرحل الأعمال الإماراتى سالم سعيد الشامسى، والتأكيد على انسحابه من الاستثمار فى مصر، فى الوقت الذى أعرب العديد من أنصار الأهلى وجماهير مصر بشكل عام أنها مناورة جديدة من تركى آل الشيخ من أجل مواصلة الضغط على مجلس إدارة الأهلى وإحداث مفاجأة جديدة غير متوقعة خلال الأيام المقبلة. ووسط هذه الأزمات كانت للمستثمر السعودى بعض المحاولات الإيجابية فى الدورى سواء بإنشاء فريق قوى صار منافسا قويا للأهلى والزمالك أو بعمل تطوير داخل استاد الدفاع الجوى الذى يمثل الملعب الرئيسى لفريق الكرة.