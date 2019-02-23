شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة: لن نشكو «نور الدين» وهدفنا إسقاط «النجوم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالواحد، المدرب العام لوادى دجلة، جاهزية فريقه لتصحيح المسار، بداية من لقاء النجوم فى الجولة 24 من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر لها الثلاثاء المقبل.
وقال «عبدالواحد»: «لدينا ثقة كبيرة فى إمكانيات جميع اللاعبين بصفوف الفريق، ونثق فى قدرة المجموعة الحالية على تحسين النتائج بالفترة المقبلة والهروب من القاع».
وأضاف: «الإدارة تثق بشكل كبير فى الجهاز الفنى الحالى، بقيادة تاكيس جونياس، ونأمل أن يكون التوفيق حليفنا فى المباريات القادمة، ونتواجد فى المكان الذى يليق بدجلة».
وختم: «قررنا صرف النظر عن تقديم شكوى ضد إبراهيم نورالدين، حَكَم لقاء مصر- المقاصة، فلن نحصل على حقنا مثل بقية الأندية الأخرى، ونضع كل تركيزنا فى مباراة النجوم من أجل العودة لتحقيق الانتصارات، فلا بديل عن حصد نقاط المباراة».
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