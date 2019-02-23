بيراميدز يتحفز لاستعادة الانتصارات أمام المقاولون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز نظيره المقاولون العرب، فى مواجهة ثقيلة على كلا الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز، فى موقعة شعارها «لا بديل عن النقاط الثلاث»، حيث إن كلا الفريقين يبحث عن الفوز فقط، فبيراميدز يريد أن يعوض الخسارة المفاجئة التى تلقاها فى الجولة الماضية أمام الجونة، ويواصل المنافسة على صدارة الدورى، بينما يسعى عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، لحصد النقاط الثلاث لدخول المربع الذهبى، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلى، بينما يحل المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 34 نقطة.
وحرص الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى لبيراميدز، على تصحيح أخطاء المباراة الماضية، وطالب اللاعبين بالتعويض واستعادة الاتزان مرة أخرى، فيما شدد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، على أهمية مواصلة الانتصارات، التى كان آخرها الفوز على سموحة.
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