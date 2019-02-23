شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل السقوط الأفريقي بتعادل إيجابي على ملعبه مع قسنطينة الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الإسماعيلي السقوط في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم- دور المجموعات-، وحقق أول نقطة له بعد ثلاث جولات، بتعادل قاتل في الدقيقة 90 أمام فريق قسنطينة الجزائري، بالمباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب.

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تقدم الإسماعيلي بالهدف الأول في الدقيقة 69 من زمن المباراة، وتسابق لاعبو الإسماعيلي في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى وفشلوا في تعزيز الهدف وتأكيد الفوز.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل عماد حمدي، لاعب الدراويش، هدف التعادل للفريق الجزائري بالخطأ في مرماه، بعد عرضية من حسين عيادة.

التعادل منح الدراويش أولى النقاط في مشوارهم متذيلين بها جدول المجموعة الثالثة، مع بقاء مباراة مؤجلة له، بينما ارتفع رصيد قسنطينة إلى النقطة السابعة في المركز الثاني.