شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يسجل الثلاثية رقم 50 في مسيرته.. ويقود برشلونة للفوز على إشبيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (إشبيلية)

سجل ليونيل ميسي الثلاثية رقم 50 له في مسيرته ليقود برشلونة للفوز 4-2 على إشبيلية اليوم (السبت) عقب تراجع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مرتين في النتيجة خلال اللقاء.

ودفع هذا الانتصار بالفريق الكتالوني لتصدر الترتيب بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه.

وانتزع إشبيلية، الذي فاز مرة واحدة في الدوري عام 2019، التقدم خلال الشوط الأول عن طريق جناحه المخضرم خيسوس نافاس لكن برشلونة استطاع إدراك التعادل سريعا بتسديدة مباشرة من ميسي.

واستفاد أصحاب الأرض من غفلة دفاع برشلونة ليستعيدوا التقدم قبل نهاية الشوط الأول بعد أن سدد جابرييل ميركادو من داخل منطقة الجزاء.

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وأجرى ارنستو بالبيردي مدرب برشلونة تغييرين هجوميين في بداية الشوط الثاني بالدفع بعثمان ديمبلي وسيرجيو روبرتو ليحصل على رد الفعل المطلوب بعد أن هيأ الجناح الفرنسي الكرة إلى ميسي خارج منطقة الجزاء ليسددها اللاعب الأرجنتيني في زاوية المرمى.

وبدا ميسي، الذي عانى من تراجع مستواه في الأسابيع الأخيرة بسبب إصابة مزعجة، في مهمة لانتزاع الفوز وبعد أن اقترب مرتين من ذلك استطاع إكمال ثلاثيته ليضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة 85 بعد أن تعامل بسرعة مع إبعاد سيء لإشبيلية ليرسل الكرة من فوق توماس فاسيليك حارس إشبيلية.

وضمن لويس سواريز نقاط المباراة الثلاث بتسجيله خلال الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن أرسل الكرة من فوق فاسيليك إثر تمريرة من ميسي.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة عقب 25 مباراة بينما يملك أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني 47 نقطة لكن بوسعه تقليص الفارق إلى سبع نقاط عندما يستضيف فياريال غدا.

وتراجع إشبيلية الى المركز الخامس خلف خيتافي وخرج من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.