شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضات الإلكترونية» يأسف لفوضى تنظيم «Saudi Gaming Expo» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية عن أسفه لما آلت إليه الأمور التنظيمية في قسم الرياضات الإلكترونية المصاحب لحدث «Saudi Gaming Expo» المقام في جدة. أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية عن أسفه لما آلت إليه الأمور التنظيمية في قسم الرياضات الإلكترونية المصاحب لحدث «Saudi Gaming Expo» المقام في جدة. وأوضح الاتحاد في بيان له عبر حسابه في تويتر، اليوم (السبت)، أنه سيتم دراسة أبعاد ما حدث في الفعالية وسينشر بيان رسمي حيال ذلك خلال 5 أيام عمل.



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