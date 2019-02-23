شكرا لقرائتكم كريستال بالاس يصعق ليستر سيتى برباعية فى ليلة هودسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق كريستال بالاس فوزا غاليا على مضيفه ليستر سيتى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بينهما فى الجولة الـ 27 من الدورى الإنجليزى.

احرز أهداف كريستال بالاس، كل من البلجيكى ميتشى باتشواى فى الدقيقة 40، ويلفريد زاها (هدفين) فى الدقيقتين 70 و92، ولوكا ميليفوجيفيتش فى الدقيقة 81 من ركلة جزاء، فيما سجل المدافع جونى إيفانز هدف ليستر سيتى الوحيد فى الدقيقة 64.

وشهدت المباراة مناسبة خاصة، وهى تولى روى هودسون مدرب كريستال بالاس إدارة اللقاء، كأكبر مدير فنى فى تاريخ البريميرليج، عن عمر 71 عاما و198 يوما.

ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 30 نقطة فى المركز الـ 13 بينما توقف رصيد ليستر سيتى عند 32 نقطة فى المركز الـ 12.

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إيفانز يحتفل بالهدف

باتشواى

هودسون مدرب كريستال بالاس