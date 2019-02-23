شكرا لقرائتكم عمرو وردة يسجل وينقذ أتروميتوس من الخسارة فى الدورى اليونانى.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احرز الدولى المصرى عمرو وردة هدف تعادل فريقه أتروميتوس أمام أستيراس تريبوليس 1-1 فى إطار الجولة الـ 22 من الدورى اليونانى. وسجل وردة هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 82، بعد أن كان أتروميتوس متأخرا بهدف فى الدقيقة 24 بهدف احرزه كستلاس. Advertisements والهدف هو الثانى لوردة عقب انضمامه على سبل الإعارة من باوك سالونيك فى يناير الماضى. بتلك النتيجة ارتقع رصيد أتروميتوس إلى 40 نقطة فى المركز الرابع، بينما أستيراس فى المركز الـ 12 برصيد 22 نقطة.

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