شكرا لقرائتكم فيديو.. هدف + 90 يحرم الإسماعيلي من الفوز أمام شباب قسنطينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف فريق شباب قسنطينة نفطة التعادل مع الإسماعيلى بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام بدون حضور جماهيرى.

أحرز هدف تقدم الدراويش الناميبى بنسون شيلونجو، فى الدقيقة 69، وأحرز فريق شباب قسنطينة هدف التعادل فى نهاية الوقت بدل الضائع من المباراة، من نيران صديقة بعدما ارتطمت الكرة بأقدام عماد حمدى وسكنت الشباك.

بهذه النتيجة يستمر الإسماعيلى فى مؤخرة ترتيب مجموعته بنقطة واحدة، وتقاسم شباب قسنطينة الصدارة مع مازيمبى برصيد 7 نقاط نقاط لكل منهما، والأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

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خاض الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى .. محمد فوزى، خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد مجدى – محمود متولى – أسامة إبراهيم، خط الوسط .. عماد حمدى - محمود دونجا، أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم، خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.