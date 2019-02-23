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شكرا لقرائتكم فيديو.. مبابى يقود باريس سان جيرمان للفوز على نيم أولمبيك بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصل باريس سان جيرمان انتصاراته فى الدورى الفرنسى، بعد أن حقق فوزا سهلا على ضيفه نيم أولمبيك بثلاثة أهداف دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "حديقة الأمراء" فى الجولة الـ 26 من المسابقة.
احرز هدفى سان جيرمان، الشاب كريستوفر نكونكو فى الدقيقة 40، والنجم كيليان مبابى (هدفين) فى الدقيقتين 69 و89، ليواصل تصدره لهدافى الدورى الفرنسى برصيد 21 هدف.
ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 68 نقطة، فى الصدارة بفارق 17 نقطة عن ليل الثانى، فيما توقف رصيد نيم أويمبيك عند 36 نقطة فى المركز العاشر.
باريس سان جيرمان
فرحة الفوز بثلاثية
كيليان مبابى
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