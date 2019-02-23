شكرا لقرائتكم جروس: لا بديل للزمالك سوى الفوز على بترو أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أنه لا بديل عن الفوز أمام بترو أتلتيكو الأنجولى فى مباراة الغد بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية بسبب ترتيب المجموعة.

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تابع "جروس" فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة إنه يحترم الفريق المنافس لأنه يلعب كرة قدم جيدة، قائلاً أن فريقه يخوض مباراة الغد وهي الثالثة له في دور المجموعات من أجل الفوز حيث يتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التى يحتل صدارتها نصر حسين داى الجزائرى بـ4 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط وفى المؤخرة الفريق الأبيض بنقطة وحيدة.

شدد "جروس" إنه من المهم أن يدافع الفريق بصورة جيدة وهذا لم يحدث فى المباريات الماضية، قائلا:"تحدثت مع اللاعبين بضرورة الهجوم جيدا والدفاع جيدا لأن هذا مسؤولية الجميع، والأهم في النهاية هي النتيجة ثم النتيجة، وقمت بالتغيير فى التشكيل في أضيق الحدود بسبب الإصابات ومحمود علاء يتواجد في القائمة وهو مصاب من أجل تحديد موقفه من الفترة القادمة".