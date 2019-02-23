شكرا لقرائتكم استبعاد البليهي وكاريو من قائمة الهلال أمام "السكندري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال، الثنائي علي البليهي والبيروفي أندريه كاريو من البعثة المقرر مغادرتها إلى مصر يوم السبت.

وقرر ماميتش استبعاد البليهي بسبب إرهاقه، في حين تعرض كاريو لإنفلونزا منعته من المشاركة في المران. وسيواجه الهلال نظيره الاتحاد السكندري، يوم الاثنين المقبل في إياب دور الثمانية بكأس زايد للأندية الأبطال. وكان قد فاز الهلال في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود بثلاثية نظيفة.